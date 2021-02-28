رئيس الجمهورية والعبادي يبحثان التظاهرات والانتخابات المقبلة

2021/02/28 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 28 شباط 2021، رئيس ائتلاف النصر السيد حيدر العبادي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين.

كما جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة، وإقرار الموازنة المالية بما يضمن حقوق جميع العراقيين.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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