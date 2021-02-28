رسمياً.. إلغاء منع الركوع خلال عزف النشيد في هذه الدولة

2021/02/28 | 18:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رسميا قانونه المثير للجدل المتعلق بمنع اللاعبين واللاعبات من الرك...

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