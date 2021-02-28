بومبيو مفاخرا بقتل سليماني: من منكم يتذكره؟ لم يسبب المشاكل لنا منذ مقتله

2021/02/28 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاود وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الدفاع عن طريقة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لملف الصراع مع ايران.

ونقلت وسائل اعلام أميركية عن بومبيو اشادته متباهيا بالعملية العسكرية التي أدت الى تصفية القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قام سليماني في بغداد، قائلا في هذا السياق، من منكم يتذكر سليماني، ليرد بنفسه على استفساره بالقول ليرحمه الله لم يسبب المشاكل للأميركيين منذ قتله، في حين وجه بومبيو انتقادات لما يعده تراخيا للإدارة الجديدة في التعامل مع إيران، بعد إعلان البيت الأبيض رغبته في التفاوض معها حول الاتفاق النووي.

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