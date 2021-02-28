رباعي ريال مدريد يخفف معاناة زيدان

2021/02/28 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك الأوروجواياني فيدي فالفيردي والبرازيليان مارسيلو ورودريجو، وألفارو أودريوزولا، لليوم الثاني على التوالي في مران ريال مدريد، ما يزيد من احتمالات عودتهم عقب التعافي من إصاباتهم، في مواجهة ريال سوسيداد، الإثنين، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، بما يخفف من حدة الغيابات التي يعاني منها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتابع زيدان عن كثب عملية تعافي كل من اللاعبين الأربعة وإيقاعهم في المران، وقد باتت لديهم فرصة للعودة إلى أرض الملعب في المباراة المقبلة.

وكان اللاعبون الأربعة قد انضموا للتدريبات الجماعية للملكي أمس، بعدما قطعوا شوطا كبيرا في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي بشكل تام من إصاباتهم، وقد شاركوا اليوم في المران الجماعي قبل أن يتخذ زيدان قراره بشأن قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم.

وبعدما افتقد “زيزو” في الآونة الأخيرة لجهود ما وصل إلى 9 لاعبين بسبب الإصابة، ستخف وطأة هذا الوضع، فقد تدرب البرازيلي ميليتاو والفرنسي كريم بزيما على العشب اليوم ضمن جزء من المران، الذي أنهياه في قاعة التدريبات الرياضية.

ولن يتمكن المهاجم الفرنسي من المشاركة في مواجهة ريال سوسيداد، وسيعود إلى اللعب في دربي مدريد أمام أتلتيكو على ملعب واند متروبوليتانو المقررة في السابع من مارس/آذار المقبل.

أما القائد سيرجيو راموس وداني كارفاخال والبلجيكي إيدين هازارد فقد تدربوا داخل منشآت المدينة الرياضية، في الوقت الذي أنهى فيه اللاعبون المتاحون استعداداتهم للقاء ريال سوسيداد، ويأملون أن يواصلوا خلاله سلسلة نتائجهم الجيدة عقب الفوز في جميع المواجهات التي خاضوها في شهر فبراير/شباط.

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