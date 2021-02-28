2021/02/28 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها لاعبه بيدري جونزاليس، خلال مباراة إشبيلية.

وغادر بيدري، مباراة برشلونة وإشبيلية، والتي فاز بها البارسا بهدفين دون رد، أمس السبت، في الدقيقة (70) بعد تعرضه للإصابة.

وقال برشلونة بالأمس: “يعاني بيدري من إصابة عضلية في أسفل الساق اليسرى، وسيتم إجراء مزيد من الاختبارات غدًا لمعرفة المدى الدقيق للإصابة”.

وأعلن برشلونة، في بيان جديد، اليوم الأحد، أن التقييمات والاختبارات الطبية التي أجريت على بيدري صباحًا كشفت عن إصابته بشد في العضلة النعلية بالساق اليسرى.

وأضاف بيان برشلونة: “موعد عودة بيدري للمباريات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة بيدري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة بيدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).