صالح والعبادي يبحثان أهمية حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام

2021/02/28 | 18:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.وذكرت الرئاسة في بيان تلقته انه “جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين”.واضاف “كما جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها”.وتابع “وتناول اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة […]

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