عالية نصيف تفتح النار على وكيل وزارة الكهرباء: أصدر أوامر تعيينات بمقابل مادّي!

2021/02/28 | 18:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتهمت النائبة عالية نصيف، الاحد، مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بإصدار أوامر تعيين بتاريخ قديم مقابل مبالغ مالية.وقالت نصيف في بيان، إنه “بالرغم من صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف التعيينات بكل اشكالها، لايزال الفاسدون في مقر الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بإشراف المدير العام (و.خ) يصدرون أوامر التعيينات بصيغة أجور يومية بتاريخ قديم، وتتم مساومة الأشخاص الذين يتم تعيينهم وتستقطع مبالغ من أجورهم مقابل تشغيلهم، وذلك بمساعدة (م.ج.ر) و (م.ب) مسؤول التصاريح الأمنية، علماً بأن إصدار الأوامر يكون بتاريخ 2019/12/30”.وأشارت نصيف الى أن “الفضيحة الثانية تخص نقل مواد […]

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