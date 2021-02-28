اجتماع بوزارة الصحة يناقش حظر التجوال ويدعو لتشديد الاجراءات الوقائية

2021/02/28 | 18:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت وزارة الصحة، الاحد، اجتماعا برئاسة وزيرها حسن التميمي لمناقشة اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، ان”وزيرها ترأس اجتماع لجنة الامر الديواني ٢١٧ لعام ٢٠٢٠ وبحضور اعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي اليوم الاحد الموافق ٢٨ شباط ٢٠٢١ في مقر الوزارة”.[…]

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