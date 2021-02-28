تصريح جديد من وزارة الصحة حول البيانات العالمية عن السلالة الجديدة المتواجدة في العراق

2021/02/28 | 19:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وزير الصحة حسن التميمي، تطابق البيانات العالمية حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا عما تم تسجيله في العراق.

وقال التميمي خلال ترؤسه اجتماع للجنة الامر الديواني ٢١٧ لعام ٢٠٢٠، ان “المؤشرات العلمية والدولية تؤكد سرعة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي دخلت العراق منذ مدة وتسببت بارتفاع اعداد الاصابات والوفيات والحالات الحرجة لدى الاطفال والشباب بالخصوص”.

واضافت الوزارة في بيان انه “تم خلال الاجتماع استعراض وبحث الاجراءات المتخذة في العراق لمنع تفشي السلالة

كما تم عرض موضوع توريد اللقاح والفئات المشمولة باللقاحات حال وصوله والتواصل مع الشركات المصنعة الاخرى للقاح لتوريد اللقاح ومن خلال التحالف الدولي للقاحات وتفاصيل الاستيراد الى العراق والخزن والتوزيع.

وتم عرض الجهود الصحية لمتابعة الحظر الصحي

ودعا السيد الوزير المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الصحية والوقاية من الفايروس بارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والالتزام بالحظر الصحي والتوجه لاقرب مركز صحي حال الشعور باي اعراض للمرض .

مشددا على تكثيف الجهود الاعلامية وحملات التوعية والتثقيف الصحي بالتعاون مع وسائل الاعلام كافة للمحافظة على الامن الصحي للبلد

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