2021/02/28 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الأحد ارتفاع حصيلة خسائر تنظيم داعش الى ثلاثة قتلى، خلال العملية الأمنية التي نفذتها قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي في ناحية جرف النصر، في محافظة بابل.وأضافت، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن “قوات الحشد الشعبي كانت قتلت احد عناصر داعش فيما تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة قتلى دواعش بعملية أمنية نفذها الحشد بجرف النصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة قتلى دواعش بعملية أمنية نفذها الحشد بجرف النصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة قتلى دواعش بعملية أمنية نفذها الحشد بجرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).