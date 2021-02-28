صورة مؤلمة: 3 اشخاص يغتصبون طفلة في بغداد!

2021/02/28 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على ثلاثة جناة بعد قيامهم بإغتصاب طفلة ثم قتلها في منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناءً على تفعيل الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات الميدانية، استطاعت مفارز جهاز الامن الوطني في منطقة سبع البور من كشف […]

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