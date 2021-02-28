2021/02/28 | 19:29 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 فبراير 2021 | 07:02 مساءً | عدد القراءات : 69

الصحة تتحدث عن متابعة الحظر وسرعة انتشار السلالة الجديدة

تحدثت وزارة الصحة عن ترأس الوزير حسن التميمي لاجتماع لجنة الأمر الديواني 217، والحظر الصحي وسرعة انتشار السلالة الجديدة.

وذكرت في بيان ان "وزير الصحة اكد ان المؤشرات العلمية والدولية تؤكد سرعة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي دخلت العراق"، لافتا الى ان "السلالة الجديدة تسببت بارتفاع اعداد الإصابات والوفيات والحالات الحرجة لدى الأطفال والشباب بالخصوص".

وبين ان "تم خلال الاجتماع استعراض وبحث الاجراءات المتخذة في العراق لمنع تفشي السلالة، فضلا عن عرض الجهود الصحية لمتابعة الحظر الصحي".

وجدد وزير الصحة دعوته الى الالتزام بالإجراءات الصحية.

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