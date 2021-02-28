كورونا يضيف الفنان يوسف شعبان الى قائمة ضحاياه

2021/02/28 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غيب الموت الفنان المصري الرائد يوسف شعبان نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، ان شعبان توفي عن عمر ناهز التسعين عاما في مستشفى العجوزة بالعاصمة المصرية القاهرة، متأثرا بمضاعفات اصابته بالفيروس.

وكان الفنان الراحل قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، لتعلن بعدها عائلته تدهور حالته الصحية، وهو ما تطلب نقله الى وحدة العناية المركزة.

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