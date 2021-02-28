مدير صحة نينوى: تسجيل30 إصابة بالفيروس المتحور بينها اصابتان لطفلين

2021/02/28 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية صحة محافظة نينوى، تسجيل إصابات بالنوع المتحور من فيروس كورونا.

وأشار مدير صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح الى تسجيل ثلاثين إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، من بينها اصابتان لطفلين دون العامين من العمر، مؤكدا لجوء المديرية الى اعلان حالة التأهب القصوى بين كوادرها لمواجهة مستجدات الوضع الصحي الناجم عن الموجة الجديدة من الإصابات.

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