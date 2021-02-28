الصناعات يخطف فوزا قاتلا من الطلبة

2021/02/28 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف فريق الصناعات الكهربائية، فوزًا قاتلاً من الطلبة (2-1) اليوم الأحد على استاد الشعب الدولي لحساب الجولة 21 من الدوري العراقي.

الشوط الأول كان سلبيًا في كل شيء، واختفت الخطورة وغابت الجمل التكتيكية لينتهي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تمكن الطلبة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة (60) برأسية وكاع رمضان لكن الصناعات الكهربائية عاد بأقدام المحترف السيراليوني شيكا فوفونا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع سجل حسن داخل هدف قاتل للصناعات، ويخطف نقاط المباراة.

ورفع الصناعات رصيده إلى النقطة 19 ليقفز إلى المركز الـ18، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 20 في المركز الـ17.

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