نائب معلقاً على زيارة وزير الخارجية لإيران: تحتاج لتوضيح.. والمواقف بشأن تصريحاته غير واضحة

2021/02/28 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق عضو مجلس النواب، علي الغانمي، الأحد، 28 شباط، 2021، على زيارة وزير الخارجية، فؤاد حسين إلى طهران ، فيما رأى إن الزيارة مبهمة وتحتاج إلى توضيح لمعرفة دوافعها.

وقال الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موقف القوى الشيعية من تصريحات وزير الخارجية الاخيرة بشان المقاومة العراقية ووصف المقاومين بالإرهابيين لا يزال متذبذبا، كونه اتهم الفصائل الشيعية بالوقوف وراء استهداف القوات الامريكية في العراق من دون اي دليل".

واضاف الغانمي أن "وزير الخارجية من موقع منصبه يفترض به أن يتصدى لتزايد اعداد الجنود الامريكيين في البلاد لا أن يرمي التهم صوب الفصائل الشيعية"، لافتا إلى أن "المواقف النيابية لم تتضح لغاية الان لطرح فكرة إقالته من المنصب من عدمها".

واشار إلى أن "زيارة وزير الخارجية الى العاصمة الإيرانية يوم أمس لا تزال مبهمة ولم يفصح عنها اي شي للراي العام او حتى القوى السياسية وماهي الرسائل التي حملها والتي كلف بها من قبل رئيس الوزراء" لافتا الى ان الزيارة تحتاج الى توضيح".

وفي وقت سابق، حدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد (28 شباط 2021)، أهداف زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى إيران، التي أجراها يوم أمس السبت، فيما أشار إلى أن الزيارة تعد الثانية من نوعها بفترة وجيزة.

وقال الصحاف في تصريح متلفز، إن "الوزير زار إيران رفقة وفد رفيع المستوى ومدير الوسط التجارة العراقي، وهي الزيارة الثانية من نوعها ضمن مدة وجيزة، وسبقتها زيارة إلى السعودية، وحضور اجتماعات طارئة في الجامعة العربية".

وأشار إلى أن "الزيارة إلى طهران تأتي بحراك دبلوماسي واسع، ويبني مصالح متعددة ومشتركة مع كل الأطراف، والهدف منها بناء نسيج من التوازن يدرك التحديات مع دول المنطقة، ويشارك الفرص الممكنة في ذلك، وكذلك بحثت العلاقات الثنائية وما يحقق مصالح الشعبين الجارين".

وأوضح، أن "حوارات عميقة جرت في إيران، واتسمت بواقعية مفرطة، وهناك حالة من الاستجابة المتبادلة بين الجانبين بناء على الفرص الممكنة".

وتابع قائلاً: "وما يتعلق بتبادل الدعم على مستوى الطاقة، فإن إيران جددت دعمها للعراق بمختلف المجالات، والدفع بمذكرات التفاهم التي كانت قد ابرمت من قبل بين الجانبين، وضمن مدة قصيرة ومتلاحقة".

وأوضح الصحاف، أن "الوزير أشار في حواراته إلى الأمن الإقليمي والتكريس للتوازن والعمل على تجنب التصعيد، وإيران رفضت القصف الذي استهدف مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية".

وبخصوص زيارة البابا إلى العراق، أكد المتحدث باسم الخارجية، أن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها تنسيق زيارة البابا، التي ستكون تاريخية واستثنائية، والأولى من نوعها، وتم تشكيل لجان تتعلق بالمراسم والإعلام والدعم اللوجستي، وكل الفرق تسعى لتوفير كل المتطلبات الكفيلة بإنجاح الزيارة".

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