الدوري الانكليزي الممتاز: توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بيرنلي

2021/02/28 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استعاد توتنهام نغمة الانتصارات، بعد التغلب على ضيفه بيرنلي برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل رباعية توتنهام جاريث بيل في الدقيقتين (2- 55) وهاري كين في الدقيقة (15) ولوكاس مورا في الدقيقة (31).وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 28 نقطة في المركز الـ15./انتهى9

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