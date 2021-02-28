عبد الغني الاسدي يزور مدينة اور الاثرية للاطلاع على استعدادات زيارة “بابا الفاتيكان

2021/02/28 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ زار محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، موقع مدينة اور الاثرية للاطلاع ميدانيا على استعدادات زيارة "بابا الفاتيكان./انتهى9

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