2021/02/28 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن في رسالة للكونغرس: أمرت بالضربة الجوية في سوريا رداً على استهدافنا بالعراق المركز الخبري الوطني.

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