توقف القروض المصرفية في نينوى وغرفة الصناعة تحدد الأسباب

2021/02/28 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..

أكد مدير غرفة صناعة نينوى محمد المشهداني، الأحد، وجود تعطيل للحياة الاقتصادية في المحافظة محددا أسباب ذلك.

وقال المشهداني لوكالة /المعلومة/ إنه “بسبب إغلاق دائرة التسجيل العقاري في مدينة الموصل فأن أغلب القروض المصرفية متوقفة، نتيجة وجود شبهات أدت لإغلاق تلك الدائرة”.

وأضاف أن “قروض المصرف الصناعي والزراعي وصندوق الإسكان والرافدين متوقفة بالكامل، نتيجة إغلاق دائرة التسجيل العقاري، ويجب على الحكومة الاتحادية إعادة فتح تلك الدائرة فورا، لإعادة الحياة الاقتصادية في المحافظة، التي تعاني من ركود غير مسبوق”.

وعانت محافظة نينوى من دمار كبير، نتيجة لسيطرة تنظيم داعش على المحافظة لأكثر من 3 سنوات، تعرض أغلب المباني ودور المواطنين لدمار كامل.



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