نينوى.. الحظر لم يحد من انتشار كورونا

2021/02/28 | 19:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذمر مواطنون من ذوي الدخل المحدود في محافظة نينوى، من استمرار اجراءات حظر التجوال واصفين اياها، بانها غير مجدية.

المواطن محمد الجابري " 35 عاما" قال لـPUKmedia: انه لا فائدة من حظر التجوال، لان الوقاية خير من العلاج والثقافة الصحية، داعيا الجميع الى الالتزام بالشروط الصحية والتي هي الاساس وليس حظر التجوال.

من جانبها قالت المواطنة انوار عبد " 53 عاما": ان تزايد الاصابات بكورونا من الامور الطبيعية، لان العوائل تستغل فترة الحظر بزيارة اقاربها دون الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

اما المواطن عبد الحمداني " 43 عاما" قال لـPUKmedia: انها نفس اجراءات العام المنصرم، اثناء الحظر، لذا يبدو الاجراء غير صحيح.

من جهتها قالت خلية الازمة في نينوى، انه تم تشخيص 30 حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور في نينوى بعد ارسال عينات الى بغداد بينهم طفلين تتراوح اعمارهم ما بين السنة والنصف والسنتين.

PUKmedia مثنى النهار

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