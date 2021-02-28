الموصل.. مواطن يحول منزله الى متحف للموروث الشعبي

2021/02/28 | 19:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما عاد من النزوح بعد ان كان نازحا باربيل ، نازحا بدأ بجمع التحفيات و(الانتيكات) بعد تحرير الموصل من دنس داعش الارهابي، اذ جاب شوارع الموصل خلال 3 اشهر ليقتني من المورث الموصلي، مايقارب ( 50 مليون دينار عراقي ) واشترى مواد تراثية.

فخري الجوالي الطائي من مواليد 1965 الموصل، لقى الاهتمام من قبل اسرته سيما زوجته ،التي كانت تؤدي دور المرشد السياحي للقادمين الى هذا المتحف، والتي تهتم بالمواد التي تزيد عن ( 5000) قطعة تراثية، الا ان الجهد والدعم الحكومي معدوم ماديا ومعنويا على حد وصف الطائي الا ان المثقفين والفنانين والادباء والصحفيين والمهتمين بالموروث الشعبي يرتادون هذا المتحف الذي يقع وسط الجانب الغربي من الموصل.

مهتمون بهذا الشأن عبروا عن انطباعهم لهذا المتحف خلال زيارتهم له وصفوه بالمميز الذي يعبر عن اصالة وتراث محافظة نينوى، مقتريحين ان يكون في منزل اكبر كونها تمثل اعمال ومقتنيات كثيرة، محبذين ان يكون المتحف في احدى البيوت التراثية الموصلية، هذا ما تحدث به احمد الدليمي احد مثقفي الموصل.

وطالب الدليمي من وزارة الثقافة الاتحادية، ان تتبنى هذا الموضوع من خلال توفير مكان اوسع، في مدينة تتسم بالثقافة والابداع والتاريخ، حيث باتت خالية من المتاحف التراثية التي كانت قبلة لزوار الموصل في سنوات خلت.

PUKmedia - مثنى النهار

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