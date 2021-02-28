2021/02/28 | 19:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هو الصافي الذي عزّى السيستاني بوفاته أهالي البصرة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو الصافي الذي عزّى السيستاني بوفاته أهالي البصرة؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو الصافي الذي عزّى السيستاني بوفاته أهالي البصرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).