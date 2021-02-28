الحشد يعلن مقتل ثالث داعشي في جرف الصخر اليوم

2021/02/28 | 19:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الحشد الشعبي، الاحد، مقتل ثالث داعشي خلال العملية الأمنية التي ينفذها في ناحية جرف الصخر.وذكر اعلام الحشد في بيان، ان”الدواعش القتلى يرتدون الزي العسكري للتمويه، حيث كانوا يحاولون التسلل لمنطقة الرويعية ضمن قاطع عمليات جرف النصر، قبل ان تتمكن قوة المهمات الخاصة لقيادة عمليات الجزيرة ومن خلال معلومات استخباراتية من قتلهم جميعا […]

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