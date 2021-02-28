أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

2021/02/28 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفق بيان للديوان الأميري القطري، الأحد.

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