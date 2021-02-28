نقابة الصحفيين فرع كربلاء تصدر جريدة تهتم بشؤون الصحافة والصحفيين

2021/02/28 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت وكالة نون الخبرية رئيس واعضاء

الهيئة الادارية الجديدة لنقابة

الصحفيين فرع كربلاء المقدسة بمناسبة

فوزهم بالانتخابات التي جرت منتصف

الشهر الحالي

وواعدت الادارة الجديدة في نقابة

الصحفيين بالمحافظة

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