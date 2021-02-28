2021/02/28 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل الإعلام المصرية، وفاة

الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 85

عاما، قبل قليل، داخل أحد مستشفيات

القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب شعبان بفيروس كورونا الأسبوع

الماضى، ودخل على إثرها أح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تخطف الفنان المصري يوسف شعبان عن 85 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تخطف الفنان المصري يوسف شعبان عن 85 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).