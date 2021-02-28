صادرات نفط العراق لربع ساعة فقط تكفي الجرعات الممنوحة من الصين.. لماذا اللجوء للتبرعات؟

2021/02/28 | 20:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال الخبير النفطي نبيل المرسومي، إن مبيعات نفط العراق لمدة ربع ساعة فقط تعادل اموال ما تم منحه من الصين الى العراق من جرعات لقاح كورونا.

وكتب المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، متسائلًا: “هل يحتاج العراق الى التبرعات ؟”

واضاف: “تبرعت الصين 50 الف جرعة من لقاح كورونا، سعر الجرعة الواحدة = 30 دولار، والقيمة الاجمالية للجرعات = 1.5 مليون دولار”.

وبين ان “سعر برميل النفط المصدر = 60 دولار، سعر برميل النفط يعادل ضعف سعر جرعة لقاح كورونا”.

واشار الى ان “مبيعات 25 الف برميل تكفي لشراء 50 الف جرعة”.

واوضح المرسومي ان “مبيعات النفط لمدة اقل من ربع ساعة تكفي لشراء الكمية التي تبرعت بها الصين الى العراق !! لماذا للاخرين ان يتصدقوا علينا ولدينا ما يكفي من الاموال لشراء ملايين الجرعات من اللقاح وليس 50 الف جرعة فقط !!”.

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