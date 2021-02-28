2021/02/28 | 20:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف جهاز الأمن الوطني، الأحد، عن معلومات جديدة تتعلق بحادثة اغتصاب وقتل طفلة في منطقة سبع البور شمال غربي بغداد، فيما أشار إلى ان عدد المتهمين بلغ 3 أشخاص.وقال الجهاز في بيان، إن مفارزه في منطقة سبع البور “استطاعت، بناءً على تفعيل الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات الميدانية، من كشف جريمة اغتصاب وقتل طفلة في ربيعها السادس بعد ثلاث ساعات من العثور على جثتها داخل منزل قيد الانشاء”.وأضاف، أن “القوة تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على الجناة الضالعين في الجريمة والبالغ عددهم ثلاثة متهمين؛ ومن خلال التحقيق الابتدائي تبين انهم استدرجوها وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها”، مؤكداً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قيامهم بجريمة بشعة..



الأمن الوطني يلقي القبض على الجناة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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