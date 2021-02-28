تعليق جديد لبايدن على غارة البو كمال

2021/02/28 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، برر فيها توجيهه أمر تنفيذ الضربات الجوية الأخيرة في شرق سوريا.وقال بايدن، في رسالته، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”، إنه “رد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق”.وأكد، أنه […]

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