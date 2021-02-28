الإطاحة بمغتصبي طفلة وقاتليها

2021/02/28 | 20:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطاح جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، بمغتصبي طفلة وقتلها في منطقة سبع البور بالعاصمة الاتحادية بغداد.

وقال الجهاز في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، منه، انه بناءً على تفعيل الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات الميدانية، استطاعت مفارز جهاز الامن الوطني في منطقة سبع البور من كشف جريمة اغتصاب وقتل طفلة في ربيعها السادس بعد ثلاث ساعات من العثور على جثتها داخل منزل قيد الانشاء.

واضاف: ان القوة تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على الجناة الضالعين في الجريمة والبالغ عددهم ثلاثة متهمين؛ ومن خلال التحقيق الابتدائي تبين انهم استدرجوها وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها، مشيرا الى انه تم تدوين افادتهم اصوليا واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

PUKmedia عن اعلام جهاز الأمن الوطني

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