فتح منفذ حدودي بين اقليم كوردستان وايران

2021/02/28 | 20:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يفتتح منفذ " سيران بن" الحدودي مع ايران امام السياح، قريبا.

وقال جتو صالح وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان: انه وبعد اتمام الاجراءات سيفتتح معبر " سيران بن" امام تنقل السياح بين الاقليم وايران.

وكان وفد حكومة اقليم كوردستان قد اجتمع بمدينة " بانه" شرقي كوردستان، بهدف توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة السليمانية ومدينة سنندج لتفعيل منفذ " سيران بن" الحدودي.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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