'اغتصبت وقتلت'.. الأمن الوطني يكشف معلومات حول جريمة مؤلمة بحق طفلة

2021/02/28 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، اعتقال ثلاثة متهمين في جريمة اغتصاب وقتل طفلة ببغداد، فيما أشار إلى ان الجناة قاموا باستدراج المجني عليها إلى منزل قيد الانشاء وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها.

وقال الجهاز في بيان اليوم، (28 شباط 2021)، انه "بناء على تفعيل الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات الميدانية، استطاعت مفارز جهاز الامن الوطني في منطقة سبع البور من كشف جريمة اغتصاب وقتل طفلة في ربيعها السادس بعد ثلاث ساعات من العثور على جثتها داخل منزل قيد الانشاء".

واضاف البيان، حيث "تمكنت القوة من القاء القبض وفق اوامر قضائية على الجناة الضالعين في الجريمة والبالغ عددهم ثلاثة متهمين؛ ومن خلال التحقيق الابتدائي تبين انهم استدرجوها وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها".

وتابع، "وقد جرى تدوين افادتهم اصوليا واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

وفي الجمعة الماضية عثرت القوات الامنية، على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مجهولة الهوية في بغداد.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (26 شباط الحالي)، ان "جثة الطفلة التي تم ايجادها في منطقة التاجي تبين عليها اثار اغتصاب".

وأكد المصدر ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا في الجريمة من اجل الوصول الى الجناة".

A.A

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