القبض على3 أشخاص متورطين باغتصاب طفلة وقتلها في سبع البور

2021/02/28 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال ثلاثة اشخاص متورطين باغتصاب طفلة وقتلها في بغداد.

وقال الجهاز في بيان، ان مفارزه في منطقة سبع البور تمكنت من كشف جريمة اغتصاب وقتل طفلة في السادسة من العمر، بعد ثلاث ساعات من العثور على جثتها داخل منزل قيد الانشاء، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على الجناة الضالعين في الجريمة والبالغ عددهم ثلاثة متهمين، مبينا ان التحقيق الابتدائي أظهر ان الجناة استدرجوا الطفلة وتعاقبوا على اغتصابها وقتلها.

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