وفاة الممثل المصري يوسف شعبان

2021/02/28 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – تُوفي الممثل المصري يوسف شعبان الأحد عن عمر يناهز 89 عاما، بحسب ما أفادت نقابة المهن التمثيلية في مصر.ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية موقع فيسبوك “البقاء لله ..تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان”.وكانت ابنة شعبان افادت في مداخلة هاتفية الجمعة مع الاعلامي المصري عمرو […]

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