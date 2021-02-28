إيران تحظر السفر من وإلى 32 دولة بسبب كورونا

2021/02/28 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قررت منظمة الطيران المدني الايرانية، الاحد، حظر رحلات الطيران من وإلى 32 بلداً بموجب قرار لجنة مكافحة كورونا.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة محمد حسن ذيبخش، أن “القرار يأتي للوقاية والحد من شيوع فيروس كورنا ويمنع بموجبه استقبال المسافرين من البلدان العالية المخاطر”.

وأشار الى أن “القرار يمنع كافة المسافرين المتوجهين بشكل مباشر او غير مباشر، من دخول ايران، من الذين أقاموا كحد أقصى 14 يوما قبل موعد السفر او أكثر من 4 ساعات، في بريطانيا وجنوب أفريقيا وانغولا والارجنتين وبوليفيا والبرازيل وبوروندي وبوتسوانا والرأس الاخضر وتشيلي وكولومبيا وكونغو الديموقراطية والاكوادور وإسواتيني وغويانا الفرنسية وليسوتو وغيانا ومالاوي وموزمبيق وناميبيا والباراغواي وبنما والبيرو، وراوندا وسيشل وسورينام وتنزانيا والاوروغواي وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوي”. انتهى 25ن

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