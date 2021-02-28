غلامي يكشف حصيلة ونوعية الصادرات الإيرانية إلى العراق منذ آذار الماضي

2021/02/28 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مدير جمارك محافظة ايلام الإيرانية روح الله غلامي، الاحد، إنه تم تصدير بضائع بقيمة 464 مليون دولار إلى العراق عبر حدود مهران الدولية، وللمدة ما بين 20 آذار 2020 حتى نهاية كانون الثاني2021.

وذكر غلامي في تصريح لوكالة الانباء الإيرانية، وتابعه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تصدير هذه الكمية من البضائع التى تزن اكثر من 907 الاف طن الى العراق عبر حدود مهران الدولية"، مضيفا ان "أهم السلع المصدرة شملت مواد البناء والفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الصناعية والزجاج والأكواب والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية".

وأشار المدير العام للجمارك بمحافظة إيلام الى انه "تدخل 250 شاحنة عراقية يوميا إلى معبر مهران الحدودي لنقل البضائع إلى العراق"، موضحاً ان "المواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأواني الزجاجية وقطع غيار السيارات ومنتجاتها والصلب والسيراميك والبلاط ومواد البناء هي من بين المواد التي يصدرها التجار الإيرانيون من جمارك مهران عبر الحدود".

وشدد غلامي على أن "حركة الشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية إلى حدود مهران طبيعية حاليا، حيث يتم تخليص البضائع أولا عبر الجمارك ثم تحميلها بشاحنات عراقية، ويتم التصدير دون انقطاع أو مشاكل خاصة".

وتطرق غلامي إلى كمية البضائع المصدرة من حدود مهران العام الماضي وقال "تم خلال العام الماضي الايراني (20 اذار 2020) تصدير مليونين و 79 الفا من البضائع من مهران إلى العراق، ما يظهر نموا بنسبة 24 بالمائة في الحجم".

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