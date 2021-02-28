فاوتشي: لقاحات فيروس كورونا الثلاثة فعالة والانتظار غير مجد

2021/02/28 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن لقاحات فيروس كورونا الثلاث "فعالة وآمنة بشكل عال"، مؤكدا أن "الانتظار والمفاضلة بين اللقاحات أمر غير مجد".

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