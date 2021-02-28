2021/02/28 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، سعر برميل النفط، الذي تستقر عنده الموازنة، وتُلغى فجوة العجز.وقال صالح، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إنه “اذا ما حصل العراق على عائدات نفطية بمتوسط سنوي يبلغ فيه برميل النفط 75 دولارا، على مدار العام، فان الموازنة العامة بسقفها الانفاقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يكشف لـ”المركز الخبري” عن سعر برميل النفط الذي يسد عجز الموازنة المركز الخبري الوطني.

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