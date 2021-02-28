بابا الفاتيكان ضيفا في العراق

2021/02/28 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

زيارة تاريخية بكل المقاييس، بابا

الفاتيكان "فرانسيس" يحل ضيفا في العراق

مهد الحضارات وملتقى الاديان السماوية.

حركة دؤوبة ونشطة شهدتها العاصمة بغداد

ومدن اخرى تزامنا مع هذا الح

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