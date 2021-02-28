التاريخ والسوبر ماركت

2021/02/28 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

السوبر ماركت اسواق فيها مختلف البضائع

غذائية وكمالية وقرطاسية واجهزة منزلية

ومشروبات غازية وكحولية ومعلبات لحوم

كتب عليها ذبحت على الطريقة الاسلامية

وبعض المواد غير اصلية التاريخ

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