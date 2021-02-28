محكمة في دبي تقرر حبس رجل أعمال أوروبي رمى 50 ألف يورو بالهواء!

2021/02/28 | 20:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت محكمة في إمارة دبي الإماراتية، حكما بحبس رجل أعمال أوروبي عامين، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد أن قام برمي نحو 50 ألف يورو من نافذة سيارته بالهواء أمام تجمع لعمال آسيويين في منطقة القوز الصناعية.وأفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن “العمال التقطوها عن الأرض بصورة مهينة وبطريقة تحط من كرامة الإنسان”، مشيرة إلى أن “رجل الأعمال الأوروبي فعل ذلك من أجل زيادة عدد متابعيه على (إنستغرام)، والظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة ترف وبذخ”.وقالت صحيفة “البيان”، إن حيثيات القضية التي نظرتها المحكمة الجزائية لأول مرة في ديسمبر 2020، دلت على أن رجل الأعمال الشاب […]

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