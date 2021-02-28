الخارجية العراقية: صفية السهيل رئيسة لمجموعة FAO للعام 2021

2021/02/28 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن اختيار مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة "FAO" السفيرة صفية السهيل رئيساً للمجموعة لعام 2021.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2021)، ان "مجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، اختارت المندوب الدائم لجمهوريّة العراق لدى منظمات الأُمم المتحدة في روما السفيرة صفية طالب السهيل رئيساً للمجموعة لعام 2021".

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