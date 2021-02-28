الحصيلة الرسمية لوفيات فيروس كورونا في إيران تتجاوز عتبة 60 ألفا

2021/02/28 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – تخطت الحصيلة الرسمية للوفيات جراء فيروس كورونا في إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، عتبة 60 ألف شخص، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.ويأتي تجاوز هذه العتبة الرمزية مع تحذير مسؤولين إيرانيين في مقدمهم الرئيس حسن روحاني، من احتمال مواجهة “موجة رابعة” من انتشار الفيروس، لا سيما […]

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