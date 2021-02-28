سجل سيء في حقوق الإنسان.. ضغوط لمنع إقامة الألعاب الأولمبية في الصين

2021/02/28 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تستضيف الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير 2022، رغم الإدانة الدولية والدعوات الواسعة لمقاطعة الألعاب بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

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