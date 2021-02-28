وزارة الصحة توضح خطتها لمنع بيع لقاحات كورونا في السوق السوداء

2021/02/28 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الاحد، وضع خطط خاصة لمنع تداول لقاحات كورونا في السوق السوداء.

وقال البدر، في تصريح متلفز، تابعته /المعلومة/، ان “القوات الامنية وضعت الخطط الخاصة بمنع تداول لقاحات كورونا في السوق السوداء، لتكون مهمة توزيعها مناطة بالجهات التي تحددها وزارة الصحة”.

واضاف، ان “الفئات التي اعلنت عنها الصحة في وقت سابق ستكون مشمولة باللقاح اضافة الى الاعلاميين الذين يعتبر عملهم خطر في ظل الوضع الوبائي الذي تعيش البلاد”.



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