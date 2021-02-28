صالح والعبادي يبحثان التظاهرات والانتخابات المقبلة

2021/02/28 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس

ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد،

التظاهرات والانتخابات المقبلة

والتحضيرات الجارية لتنظيمها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نس

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