أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي للاطمئنان على صحته

2021/02/28 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية القطرية ان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من جهتها من قالت وكالة الأنباء القطرية ان آل ثاني اطمأن خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، معربا عن تمنياته له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار، مبينة ان الجانبين بحثا خلال الاتصالآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

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