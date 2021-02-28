طقس العراق: أجواء ربيعية ترتفع فيها درجات الحرارة خلال النهار

2021/02/28 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الاحد، إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأسبوع الحالي لتكون أكثر دفئا خلال النهار، مع فرص لهطول زخات مطرية في مناطق متفرقة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة، تابعها "ناس"، (28 شباط 2021)، إن "فرص الأمطار ستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة متقطعة عشوائية في الجنوب الليلة، وخلال الفجر وتنتهي صباحا مع زخات متفرقة على بعض مناطق الفرات الأوسط الليلة، أما باقي المناطق فتكون فيها الأجواء مستقرة".

وأشار الى أن "أجواء يوم غد الاثنين ستكون مستقرة في عموم البلاد".

وقال إن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الاثنين، ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية...



14 إلى 20

المنطقة الوسطى..



20 إلى 21

الفرات الأوسط...



21 إلى 22

المنطقة الجنوبية...



22 إلى 23

المنطقة الغربية...



17 إلى 19

وتابع أن "أجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الاثنين" هي:

المنطقة الشمالية...



صفر إلى 6

المنطقة الوسطى..



7 إلى 10

الفرات الأوسط...



10 إلى 11

المنطقة الجنوبية...



11 إلى 13

المنطقة الغربية...



4 إلى 6

ولفت الى أن "الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشمالية والغربية، وتكون شمالية خفيفة السرعة إلى متقلبة الاتجاه في المناطق الأخرى".

وتوقع العلي أن "ترتفع درجات الحرارة تدريجياً بمعدل ثلاث درجات خلال يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لتكون أكثر دفئا نهارا، وتبقى باردة ليلا".

وأردف أن "يوم الثلاثاء ستكون خلاله الأجواء مستقرة عموما، ماعدا فرص لزخات مطرية في دهوك وزاخو والمناطق الجبلية"، مبينا أن "أجواء يوم الأربعاء ستكون مستقرة عموما، ماعدا فرص زخات مطر في السليمانية والمناطق الجبلية".

وتابع، أن "يومي الخميس والجمعة سيشهدان أمطارا مابين الخفيفة والمتوسطة على المناطق الشمالية، مع فرص زخات متفرقة في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط والفرات الأوسط".

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