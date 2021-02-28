المطلبي: ميول الحكومة يمنعها من ادانة الضربات الامريكية تجاه الحشد

2021/02/28 | 21:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اتهم السياسي المستقل، سعد المطلب، الاحد، الكتل السياسية بتقديم الدعم الى رئيس الوزراء الحالي ودفعه للاستمرار بنفس النهج الضعيف، مشيرا الى ان ميول الحكومة للجانب الأمريكي يمنعها من ادانة الاعتداءات الاخيرة.

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